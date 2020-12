14-jarige jongen aangehouden na opzetten phishingwebsites

De politie kwam de tiener op het spoor door een aangifte van een overheidsinstelling. Toen het huis van de jongen werd doorzocht, zijn er verschillende soorten apparatuur in beslag genomen. Het bezit van software of hardware voor phishingwebsites is strafbaar.

De websites die de jongen online zette, zijn bedoeld om persoonlijke inloggegevens te ontfutselen bij nietsvermoedende mensen. Vervolgens kunnen met de inloggegevens bankrekeningen worden geplunderd. Er wordt nog onderzocht of de apparatuur daadwerkelijk is gebruikt voor phishing. Het is vooralsnog niet duidelijk of en hoeveel geld de jongen heeft gestolen.