Nederlander komt om bij hardloopevenement in Oostenrijkse Alpen

De Oostenrijkse Alpen, beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Mauritius Images GmbH

INNSBRUCK - Een 47-jarige Nederlander is zaterdag omgekomen bij een hardloopevenement in de Oostenrijkse Alpen. Hij zakte in elkaar en viel daarna volgens de Oostenrijkse Kleine Zeitung zo'n dertig meter naar beneden. Een andere hardloper zou hebben geprobeerd hem te reanimeren en schakelde de hulpdiensten in die vijf minuten later arriveerden, maar dat mocht niet meer baten.