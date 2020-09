OM: onvoldoende bewijs tegen verdachten van aanval KOZP

Op vrijdag 8 november 2019 was er een bijeenkomst van actiegroep KOZP in een pand aan de Beatrijsstraat in Den Haag. Een groep mensen kreeg daar lucht van en viel vervolgens het pand aan. Zij gooiden met vuurwerk naar het pand en pleegden vernielingen aan auto’s en fietsen. Er werden ook brandjes gesticht. Toen de politie arriveerde, rende de groep weg.

De vijf verdachten werden in de omgeving aangetroffen maar niemand in de Beatrijsstraat. Eén van hen is voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld. "Uiteindelijk was niet bewijsbaar dat de vijf een bijdrage hebben geleverd aan het gepleegde geweld", stelt het OM. "Daarom heeft het OM besloten het onderzoek te sluiten en de zaak tegen de vijf verdachten te seponeren wegens gebrek aan bewijs."