Nederlander (27) in Oostenrijk veroorzaakt lawine en raakt gewond

De man daalde in het skigebied van Kappl Dias buiten de officiële pistes af en veroorzaakte de lawine zelf, meldt de Oostenrijkse politie. Drie vrienden van hem die beneden op hem wachtten, zagen het gebeuren en wisten hem met hulp van andere omstanders te lokaliseren en uit te graven.

Het ongeluk gebeurde even na 13.00 uur. De Nederlander had de afdaling al een paar keer gemaakt, toen boven hem een 150 meter lang pak sneeuw losliet en hem ongeveer 130 meter meesleurde en hem volledig bedolf. Nadat hij uit de sneeuw was bevrijd, werd hij per helikopter naar het ziekenhuis in Zams gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is niet bekend.