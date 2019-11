Zo testte politie vroeger of je gedronken had achter stuur

Het aantal drankrijders daalde snel toen het blaaspijpje zijn intrede deed. Ⓒ ANP

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Jaarlijks vallen er vele tientallen doden omdat er te diep in het glaasje gekeken is door verkeersdeelnemers. Daar bracht het blaaspijpje, dat vrijdag 45 jaar bestaat, helaas weinig verandering in. Het aantal doden door alcohol in het verkeer neemt de laatste jaren zelfs weer toe van 13 in 2016 tot 36 vorig jaar, terwijl de teller dit jaar alweer op 29 staat...