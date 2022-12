Vermiste man dood gevonden onder het ijs bij Harmelen

Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Rob Engelaar

HARMELEN - Een man die sinds zaterdagavond vermist was, is in de nacht van zaterdag op zondag dood gevonden. Hij lag onder het ijs in een sloot in de Harmelerwaard bij Harmelen in de provincie Utrecht. De man was 74 jaar oud.