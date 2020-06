Vader laat kinderen vijf uur achter in auto, kleuters overleven het niet

De 31-jarige Dustin Lee Dennis vertelde de politie dat hij met zijn kinderen naar de winkel was gegaan, maar toen hij thuis was, viel hij in slaap. Eenmaal wakker geworden, kon hij zijn kinderen niet vinden, totdat hij ze in zijn auto aantrof.

Hij haalde de twee kinderen, Teagan van 4 en Ryan van 3, uit de auto en legde ze in de woonkamer neer, maar gealarmeerde hulpverleners konden ze niet meer redden.

De man is gearresteerd. Zijn borg is vastgesteld op 1 miljoen dollar, zo meldt Fox23.