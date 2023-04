Premium Het beste van De Telegraaf

Blinde fan weer welkom bij bekerfinale in de Kuip: ’Krijg meer mee dan menig ziende supporter’

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

PSV-fan Corné Kremers eerder op de tribune. Hij claimt zoveel informatie binnen te krijgen „dat ik op de tribune vaak aan de gewone toeschouwers om me heen kan uitleggen wat zij hebben gemist.” Ⓒ Eigen foto

EINDHOVEN - Even vreesde hij voor hetzelfde doemscenario als bij de editie van vorig seizoen, maar inmiddels weet de visueel gehandicapte Corné Kremers (58) dat hij zondag tijdens de bekerfinale PSV-Ajax een plekje heeft op de blindentribune in De Kuip. En hij heeft er zin in. „Ik krijg meer van die wedstrijd mee dan menig ziende supporter.”