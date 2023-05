Latifa T. ontkent in alle toonaarden dat ze haar man heeft vermoord. Ze wijst met de beschuldigende vinger naar haar 25-jarige ex-minnaar Zakaria C. Die zat tijdens de eerste dag van de strafzaak in de rechtbank van Den Haag met gevouwen armen en strakke blik boven een indrukwekkende zwarte baard, te luisteren naar de warrige verklaringen van Latifa T.

Was de weduwe wel of niet betrokken bij een complot om haar echtgenoot uit de weg te ruimen? Latifa T. legde er wisselende verklaringen over af. Tijdens een inleidende zitting beweerde ze dat haar man was vermoord door een vrouw die bij hen inwoonde. De naam van die vrouw kon ze zich niet herinneren.

Dinsdag zei ze dat ze door haar voormalige minnaar werd bedreigd en afgeperst met een seksvideo van hen beiden. Ze had hem in september al een keer 25.000 euro betaald, maar hij wilde meer en stuurde twee mannen op het echtpaar af: Youssef C. (33) en Stevens S. (50). Die mannen drongen in de nacht van 28 op 29 december 2020 de woning in Oude Ade binnen, vielen in de slaapkamer Mimoun Bergoual aan, en trokken Latifa T. aan haar haren naar de woonkamer.

Wasmachine

Tijdens de overval had Youssef C. telefonisch contact met Zakaria C. „Wat moeten we doen met die hoer?” Zakaria C.: „Laat haar maar aan mij over, ik ben nog niet klaar met haar.” De overvallers vertrokken met de opdracht aan Latifa T. om de wasmachine in te schakelen waarin ze kleding hadden gestopt, en te wachten met het waarschuwen van de politie tot ze terug in Frankrijk waren.

Latifa T. zegt dat ze zich urenlang schuilhield in de garage, uit angst dat de mannen zouden terugkomen. „Ik was bang dat ze me zouden vermoorden.” Ze controleerde niet hoe het met haar man was. „Ik dacht niet dat hij dood zou zijn. Ik dacht dat hij alleen maar stil was totdat iedereen weg was.” En: „Ik kon niet helder meer denken, mijn hersenen waren geblokkeerd.”

Rond 6 uur ’s morgens liep ze een politiebureau binnen. Agenten vonden haar man dood in bed.

Chats

Uit chats tussen Zakaria C. en Latifa T. rijst een beeld op van een echtgenote die samen met haar minnaar plannen beraamde om Mimoun Bergoual uit de weg te ruimen. Ze stuurde hem foto’s van de echtelijk woning en de omgeving, van haar echtgenoot, en veel teksten waarin ze er bij hem op aandrong haar precies te laten weten wanneer ’ze’ zouden komen, „ zodat ik hem thuis kan houden.”

Uit de teksten blijkt niets van dreiging van de kant van Zakaria C. Hij noemt Latifa T. consequent ’lieverd’. Op haar beurt noemt Latifa T. in de chats haar echtgenoot ’hoerenzoon’ en ’bastaardjong’. Dat deed ze omdat Zakaria C. „ervan hield” als ze op die manier over haar man sprak, zei Latifa T.

Voor de overval in december zou er ook een plan zijn geweest om Bergoual te vergiftigen. Latifa T. zocht op zoektermen zoals zwavel, ricine, vergiftiging en overlijden. Ze schafte het gif ricine daadwerkelijk aan. Dat moest ze doen van Zakaria C., zei Latifa T. „Hij was jaloers en wilde mij voor zichzelf hebben. Ik was bang voor hem.” Maar ze zocht ook op woorden als scheiding en erfenis. De zaak gaat woensdag verder.