LIVE | Alle verdachten ontkennen betrokkenheid bij wurgmoord op Mimoun

De vrouw van het slachtoffer meldde zich bij de politie met het verhaal dat zij en haar man waren overvallen door meerdere daders in hun woning in Oud Ade. In Frankrijk werden vervolgens een aantal mannen aangehouden, maar ook de vrouw (Latifa T.) van het slachtoffer wordt als verdachte gezien. Het slachtoffer was een in de Marokkaans-Leidse gemeenschap bekende ondernemer die een supermarkt en vastgoed bezat.