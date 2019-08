Tinderdate loopt uit op drama

De Australische Karen Sadler had wel zin in een afspraakje op het party-eiland en sprak af met de hele knappe ’Alain’. De 48-jarige man zei op Tinder dat hij een in Zwitserland wonende advocaat en zakenman was. Ook zou hij Harvard hebben gedaan.

Hij schreef verder ter aanbeveling van zichzelf: „Ik hou van lekker eten en rode wijn. Ik heb een vijfjarige dochter en nog steeds een goede relatie met mijn ex.”

De date begon met een heel gezellig etentje op het terras van een visrestaurant. Daarna gingen ze naar zijn vakantiewoning. Ook daar verliep alles zonder problemen, tot het moment dat ze afscheid wilde nemen en een taxi had gebeld.

Tegen Australische media vertelt ze dat de romantische man van het ene op het andere moment veranderde in een monster.

Uit het niets sloeg hij haar neer, schrijft news.com.au. Karen stortte van een trap naar beneden. Gelukkig voor haar kwam de taxi op dat moment net aan. De chauffeur hielp haar te vluchten.

In het ziekenhuis bleek dat de Australische een hersenschudding heeft opgelopen, een dik oog en veel kneuzingen.

Karen doet haar verhaal nu in Australische media. Ze vindt dat ze niet zo slim heeft gehandeld. „Als je in een vreemd land bent moet je aan meerdere mensen laten weten wat je gaat doen. En je moet een lokaal noodnummer in je telefoon zetten”.