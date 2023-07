Verdachte (17) aangehouden na dodelijke schietpartij Vlaardingen

Kort na schietpartij werd de verdachte aangehouden in een flat naast de plek van het schietincident. „Wat zijn precieze rol is wordt onderzocht”, aldus een politiewoordvoerder. De jongen kon aangehouden worden op basis van getuigen. Vanwege het tijdstip waren er veel mensen op straat. Er wordt onderzocht of er meer mensen betrokken waren bij de schietpartij.

Ⓒ MediaTV

Gereanimeerd

Maandagmiddag rond 17.45 uur werden op een parkeerplaats bij de kruising van de Samuel Esmeijerstraat en de Johannes Van Bijnenstraat volgens de politie meerdere schoten gelost. De ernstig gewonde man werd aanvankelijk door omstanders gereanimeerd, maar de politie maakte korte tijd later bekend dat het slachtoffer is overleden.

Meer informatie over de achtergrond is op dit moment nog niet bekend. Het onderzoek is volop gaande. Hulpdiensten zijn ter plekke.