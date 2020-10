Deze drie vrienden testten voor de zevende keer positief op corona

De drie Britten zitten sinds zo’n twee maanden vast in Florence, waar ze Engelse les gaven. Nadat ze symptomen kregen, werden ze naar het ziekenhuis vervoerd. Ondanks dat ze zich beter voelen, moeten ze blijven, omdat ze maar positief blijven testen.

Zodra ze twee keer achter elkaar negatief testen, mogen ze eindelijk naar huis. „De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat we na tien dagen quarantaine weg mogen. Engeland volgt deze richtlijnen, Italië niet”, aldus Rhys tegenover de Daily Mail. Volgens de jongen vertonen ze alledrie geen symptomen. „We snappen niet waarom de ambassade niet meer voor ons kan doen als duidelijk is dat we niet besmettelijk zijn.”

Ondertussen worden de omstandigheden waarin de jongens verblijven er niet beter op. Het eten van de jongens, dat soms bestaat uit wat mozzarella en wortels, wordt buiten de kamer neergezet. Ze moeten hun kleren wassen in de wasbak in de badkamer met wat shampoo.

„Het zou kunnen dat we volgende week negatief testen... of de week erna. Of nooit. We zijn letterlijk overgeleverd aan de doktoren.” Waar het aan ligt dat de jongens nog steeds positief testten, is onduidelijk. Volgens een arts waren er problemen met de apparatuur, de twintigers denken zelf dat ze ’dode coronacellen’ in hun systeem hebben.