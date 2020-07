Bronzen beeld van Meermin in Haarlem verdwenen

Het beeld stond in het centrum van de stad en moet met veel geweld verwijderd zijn. „Het moet wel heel hard gegaan zijn want de sokkel stond vast met beton en zelfs die is verschoven”, vertelt de geschrokken Michaëla Bijlsma tegen NH Nieuws.

De kunstenares zag ’s middags dat het bronzen beeld van de zeemeermin weg was. „Het lijkt wel alsnog er een rooftocht op bronzen beelden gaande is. Dit beeld stond achter een hek en nog is ze gestolen. Het verhaal van de Meermin wordt vaak vanaf het water verteld door mensen die hier langs varen.”

Goden verzoeken

Bijlsma, die van plan is aangifte te doen, denkt desgevraagd niet dat ze een nieuw exemplaar gaat maken. „Nee, we maken geen bronzen beeld meer. Dat is de goden verzoeken.” Haar collega-creatieveling Coolen meldt echter wel te zijn ’begonnen aan een vervanging’. Ze maakten het beeld samen in 2011. Eerder werden ook al openbare werken van de kunstenaars gejat.