Mededader vergismoord Beuningen knipt enkelband door en is op de vlucht

Op 6 juli 2020 werd klusjesman Mehmet Kiliçsoy in het centrum van Beuningen door twee gemaskerde mannen onder vuur genomen vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter. De 49-jarige Nijmegenaar stond klaar om te beginnen aan zijn schilderklus van die dag, maar kreeg niet eens meer de kans om zijn gereedschap te pakken. De vader van drie jonge kinderen werd door zeven kogels in zijn hoofd en bovenlichaam geraakt en overleed op de parkeerplaats. De politie vond later een vluchtauto uitgebrand terug.

De politie is na zeer intensief onderzoek tot de conclusie gekomen dat er sprake moet zijn geweest van een persoonsverwisseling. „Alle sporen en het leven van Mehmet en zijn hele familie werden nageplozen, maar helemaal niets verdachts werd er gevonden”, zegt politiewoordvoerder Simen Klok van de politie Oost-Nederland.

Bekijk ook: Liquidatie Nijmeegse klusjesman tragische vergissing

Woede bij nabestaanden

De rechtbank, politie en OM beschouwen het als een vergismoord omdat de politie geen enkel motief kon vinden. Dat kwam ook omdat de zes Amsterdamse verdachten er allemaal het zwijgen toe deden. Het leidde tot veel woede bij de nabestaanden van Kiliçsoy die op de publieke tribune één symbolische stoel in hun midden leeg lieten.

Afgelopen dinsdag legde de rechtbank celstraffen op van vijf tot dertig jaar tegen de zes verdachten. Een van de medeverdachten, de 33-jarige August D., moet 20 jaar de bak in wegens betrokkenheid bij de moord, zo oordeelde de rechtbank.

August D. (33) bewaarde volgens justitie de wapens voor zijn broer Jomairo, stelde zijn woning beschikbaar als uitvalsbasis voor de medeverdachten en zou ontmoetingen hebben gehad met de voorverkenners.

De tekst gaat verder onder de foto.

Gekraakte berichten

In het onderzoek speelde de digitale communicatie via Sky ECC en EncroChat een belangrijke rol. In de gesprekken die de verdachten veilig en digitaal dachten te kunnen voeren, spraken ze uitgebreid over de moord(poging). Later werden veel van deze gesprekken door de politie gekraakt en teruggehaald. Volgens de advocaten van de verdachten konden deze gekraakte berichten niet als bewijs dienen, maar de rechtbank verwierp dat verweer.

Bekijk ook: Levenslange celstraf geëist voor Beuningse vergismoord

’Jointjes’

Tijdens de rechtszaak ergerde August D. zich kapot aan de in zijn ogen ’verkeerde uitleg’ die het OM overal aan zou geven. Maar uiteindelijk vertelde hij niet hoe het precies zat. „Ik heb zoveel jointjes gerookt, dat ik het niet meer weet. Mijn hoofd is helemaal kapot.”

In afwachting van de uitspraak kwam D. vrij, omdat zijn voorlopige hechtenis eerder was opgeheven door de rechtbank. Hij droeg op dat moment een enkelband voor een eerdere veroordeling „waardoor er wel zicht was op zijn verblijfplaats.” Die enkelband is nu dus doorgeknipt, waardoor onbekend is waar de man zich bevindt. „Om die reden staat hij internationaal gesignaleerd.”