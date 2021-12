Van moord op haar man verdachte Mijntje B.: ’Euthanasie als ik word veroordeeld’

Binnenland

Acht jaar cel geëist tegen boer Gert S. voor branden in eigen bedrijf

Tegen een 38-jarige boer uit Langbroek is donderdag acht jaar celstraf geëist voor het in brand steken van zijn eigen boerderij en woningen in de provincie Utrecht. Ook verduisterde hij volgens het Openbaar Ministerie ruim een miljoen euro van de investeringsmaatschappij die geld in zijn bedrijf sta...