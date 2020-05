Minutenlang applaus voor omgekomen surfers Scheveningen

Verslaggeefster Lieke Jongbloed bezocht de herdenking op het strand. Lees haar tweets onderaan dit bericht.

Vanaf een reddingsboot voor de kust werd een rode fakkel aangestoken, als eerbetoon. Vervolgens sprongen de deelnemers zeven keer over de golven heen, de nabestaanden voorop. Dat is een Braziliaanse traditie. Bij elke golf deden ze een wens. „Hopelijk wenst iedereen dat we Mathijs snel terugvinden”, zei een van de organisatoren. De 23-jarige Mathijs uit Delft wordt nog vermist.

In eerste instantie zou vandaag een zogeheten paddle out plaatsvinden met surfplanken op zee, maar die is onder andere vanwege het feit dat een van de jongens nog wordt vermist voorlopig uitgesteld.

Herdenkingsbloemen op het strand. Ⓒ De Telegraaf

Gevaarlijke schuimzee

De vijf surfers kwamen maandagavond om toen ze in de problemen kwamen in de Noordzee. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft zijn dinsdag geborgen. De vijfde surfer was een man van 23, ook uit Delft. Hij is nog niet gevonden.