’Niet één smakker gemaakt met lijfelijk letsel’ Wils rijdt al 56 jaar motor: ’Ik voel me de koning van de weg’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Wils van Soldt is vergroeid met motoren. „Die vrijheid is groots.” Ⓒ Robert Hoetink

Assen - De RAI Vereniging meldt dat in de eerste vijf maanden van dit jaar 8925 nieuwe motorfietsen op kenteken zijn gezet, een plus van 10,8% ten opzichte van het jaar ervoor. Motorliefhebbers verheugen zich alweer op de TT van Assen op 25 juni. Wils van Soldt zit al 56 jaar in het zadel en vertelt wat hem beweegt. „Die vrijheid is groots.”