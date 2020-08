Terwijl Salim Bas probeerde te reanimeren, filmden omstanders: ’Ongelooflijk’

In gesprek met AT5 vertelt Salim dat hij met vrienden aan het zwemmen was bij De Nieuwe Meer toen een vriend van hem kwam aanrennen en riep dat er was geschoten. Salim heeft een EHBO-diploma en schoot direct te hulp. Terwijl anderen vluchten rent hij op Bas af, die zwaargewond is. Hij begint met reanimeren.

Hoewel Salim zegt niet trots te zijn op zijn handelen vertelt hij wel graag, juist omdat hij baalt van de omstanders. Aan de stadszender verklaart hij: „Mensen stonden van dichtbij te filmen. (...) Om aan vrienden te laten zien ofzo? Dat gaat er bij mij niet in.” Met zijn verhaal hoopt hij mensen aan het denken te zetten.

Volgens AT5 heeft de familie van Bas Salim bedankt voor zijn hulp. El Meriami kan dat waarderen, maar vindt het ook onnodig: „Je moet er voor elkaar zijn. Je bent niet alleen op de wereld.”