A9 bij Amstelveen weer vrij na ongeval

AMSTELVEEN - De A9 van Alkmaar richting Amstelveen is weer vrij, meldt Rijkswaterstaat. De snelweg was een tijd dicht na een ongeluk bij de afrit Amstelveen Stadshart. Later was alleen nog de afrit gesloten wegens reparatiewerkzaamheden. Deze zijn inmiddels afgerond.

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP