Vrouw plakte seksadvertenties van liefdesrivale door stad, krijgt 210 uur taakstraf

„Het had nooit mogen gebeuren. Ik schaam me vreselijk. Het was een schreeuw om aandacht. Want ik zat vol stress.” En toen kreeg ze ook nog eens de diagnose leverkanker.

Maar het begon allemaal met haar toenmalige vriend. Die vernederde haar. Hij vond het latere slachtoffer heel mooi en bijzonder. De Leeuwardense (31) kreeg dan ook het idee dat hij die vrouw liever had dan haar. „Ik werd boos en jaloers.” Dus besloot ze haar wraakzuchtige pijlen op deze ’liefdesrivale’ te richten, die ze overigens in het geheel niet kende.

Tussen afgelopen augustus 2020 en januari 2021 schreef ze vijf sollicitatiebrieven uit naam van de vrouw. Liet pizza’s bij haar en familieleden van haar bezorgen. Stuurde de naasten van het slachtoffer een rouwkaart. Maakte accounts aan op sociale media en stuurde hier vandaan berichten naar bekenden van het slachtoffer. Ook stelde ze een seksadvertentie op met erop een foto van de vrouw en haar persoonlijke gegevens. Daarvan liet ze stickers maken, die ze vervolgens opplakte in de hele stad.

’Anonieme kwelgeest’

De plakkers leidden uiteindelijk naar de vrouw. De omgeving van de Leeuwardense reageerde geschokt toen helder was dat zij verantwoordelijk was voor stalking. „Dat had niemand achter mij gezocht.”

De vrouw is behept met een belast verleden, haalde advocaat Jorrit de Vries aan. Zo werd ze in haar jeugd misbruikt en was ze ooggetuige van een zwaar ongeval. En door corona kon ze ook nog eens niet sporten.

Het slachtoffer betitelde de vrouw als haar „anonieme kwelgeest”: „Ik vind het zeer kwalijk, walgelijk en in-en-in triest wat je mij hebt aangedaan”, sprak ze tijdens de zitting.

De politierechter veroordeelde haar tot een taakstraf van 210 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Verder kreeg ze een contact- en locatieverbod opgelegd. De Leeuwardense zei niet van plan te zijn zich in de buurt van de ’rivale’ te begeven. „Ik heb echt enorm spijt. Ze hoeft niet meer bang voor mij te zijn. Ik zie geen reden om haar nog lastig te vallen.”