Mogelijk al twee coronagevallen op vasteland Spanje

De vrouw was tussen 12 en 22 februari in Bérgamo en Milaan. Bij haar terugkeer in Barcelona, waar ze woont, kreeg ze symptomen. Er is een eerste onderzoek uitgevoerd, binnen enkele uren volgt de tweede.

In het ziekenhuis Hospital Clínic wordt onderzocht of een tweede Italiaanse ook slachtoffer is van het virus. Als dat zo is, dan zijn er binnen enkele uren twee gevallen aangetroffen op het Spaanse vasteland.

Quarantaine

Catalonië heeft het protocol in werking gesteld: de contacten van de vrouw moeten veertien dagen binnen blijven, ook al hebben ze geen klachten.

Eerder werd dinsdag bekend dat zeker dertien Nederlanders veertien dagen in quarantaine moeten in het Hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife. Zij moeten daar blijven omdat bij een 69-jarige Italiaan die in het hotel verbleef het coronavirus is vastgesteld.