Twee coronagevallen op vasteland Spanje

Een man is opgenomen in het ziekenhuis La Plana in Vila-Real in Castellón met de verschijnselen van de ziekte. Tests hebben uitgewezen dat het inderdaad gaat om het COVID-19 virus. Dat bevestigt het regionale ministerie van Volksgezondheid.

Eerder op de dag bevestigde de Catalaanse regiominister van Volksgezondheid, Joan Guix, dat een eerste geval van het coronavirus in Catalonië is vastgesteld. Het gaat om een 36-jarige Italiaanse vrouw, die onlangs in Noord-Italië is geweest.

De vrouw was tussen 12 en 22 februari in Bérgamo en Milaan. In dat noordelijke gebied zijn de afgelopen dagen veel besmettingen gemeld. Bij haar terugkeer in Barcelona, waar ze woont, kreeg ze symptomen. Er is een eerste onderzoek uitgevoerd, binnen enkele uren volgt de tweede.

Quarantaine

Catalonië heeft het protocol in werking gesteld: de contacten van de vrouw moeten veertien dagen binnen blijven, ook al hebben ze geen klachten. De autoriteiten brengen nog in kaart met wie de vrouw in aanraking is geweest.

Sommige experts denken dat het virus mogelijk al enkele dagen rondwaart in Spanje. Een afdelingschef van een groot ziekenhuis zegt tegen dagblad El País dat ziektegevallen mogelijk zijn gemist, omdat er niet gericht naar is gezocht. „Die stap moeten we nu zetten.”

Griepje

De Catalaanse minister Guix heeft daarentegen gezegd dat hij zich meer zorgen maakt om de griep dan om het coronavirus. Zijn ministerie heeft burgers die symptomen van de ziekte vertonen, gevraagd om het alarmnummer 061 te bellen, zodat de eerste hulpafdelingen van ziekenhuizen niet overspoeld worden met mogelijke gevallen.

Eerder werd dinsdag bekend dat zeker dertien Nederlanders veertien dagen in quarantaine moeten in het Hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife. Zij moeten daar blijven omdat bij een 69-jarige Italiaan die in het hotel verbleef het coronavirus is vastgesteld.