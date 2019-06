Onderbroeken testen gezondheid bodem

Meer dan honderd onderbroeken zijn in april door bollenboeren in hun percelen ingegraven. Ⓒ Vidiphoto

Nieuwe Niedorp - Het land van tulpenboer Tom Groot uit het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp is dik in orde. Dat werd maandag al snel duidelijk nadat de resten van een katoenen slip, onderbroek en rompertje uit de grond werden getrokken. De kledingstukken werden half april in het bollenveld begraven om aandacht te vragen voor gezond bodemleven.