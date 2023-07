Stichting vreest voor milieuramp als vrachtschip met auto’s zinkt

„We hopen van harte dat het vrachtschip in veiligheid wordt gebracht, want als het zinkt, dan kunnen de gevolgen voor de Noordzee enorm zijn”, aldus Ewout van Galen, hoofd programma’s bij Stichting De Noordzee. „Het betekent dat het schip met zijn brandstof en de lading van duizenden auto’s op de Noordzeebodem terecht komt. Een potentiële ramp voor het milieu en het is dan te hopen dat het schip is te bergen en dat de vervuiling beperkt blijft.”

De gedachten van de woordvoerder gaan terug naar de ramp met MSC Zoe in januari 2019. Toen sloegen tijdens een zware storm boven de Waddeneilanden 342 containers overboord. De Noordzee en de Waddenzee werden vervuild. Volgens de stichting liggen nog steeds honderdduizenden kilo’s afval op de zeebodem.

Tekst gaat verder onder de video. Video: het brandende schip is op film vastgelegd.

„Zowel het incident van vandaag als de ramp met MSC Zoe vinden plaats op een zeer druk bevaren route dicht bij een kwetsbaar natuurgebied. Dat het om schepen met grote afmetingen gaat, maakt de risico’s nog groter. Dit soort rampen moeten we voorkomen, en als ze onverhoopt plaatsvinden, moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het opruimen van de troep van de zeebodem”, aldus Van Galen.