Koud en nat pinksterweekend voor de boeg

Het pinksterweekend start vrijdag al onstuimig met aan de kust een harde tot soms stormachtige (windkracht 8) zuidwestenwind en zware windstoten. Ook is kans op felle buien met onweer.

Ook zaterdag is het nog onstuimig met veel buien en veel wind. In de middag neemt de wind geleidelijk wat af. Met 12 tot 14 graden is het koud voor de tijd van het jaar. Maxima van 17 graden aan de kust tot ruim 20 graden in het zuidoosten zijn gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Dat meldt Weeronline.

Lichtpuntje

Zondagmiddag is het met 13 graden op de Waddeneilanden tot 16 graden in Limburg iets warmer dan zaterdag. Er zullen waarschijnlijk een paar buien vallen, maar in de middag zullen er ook mooie droge perioden zijn met zon.

Pinkstermaandag belooft weer natter te worden. De dag start bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het weerbeeld meer een afwisseling van buien en zonnige momenten. De temperatuur blijft ondermaats met 13 tot 14 graden aan zee en 16 graden in het zuidoosten van het land.

Nog even geduld

Pas richting het volgende weekeinde lijkt het iets warmer te worden en neemt ook de kans op een droger weertype toe.