Premium Het beste van De Telegraaf

5 vragen Trump lonkt steeds meer naar Witte Huis: doet-ie ’t of doet-ie ’t niet?

Door Thijs Wolters Kopieer naar clipboard

Donald Trump heeft een nieuwe hint gegeven dat hij zal meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024. Toch is zijn kandidatuur nog niet officieel. Om met Peter Jan Rens te spreken: doet-ie ’t of doet-ie ’t niet?