Wijk in Uitgeest mag miljoenen verdelen: ’Wel tijdje door wakker gelegen’

Buitenland

Deense winnaar van 120 miljoen euro gevonden: verfrommelde lot lag in een lade

In Denemarken heeft de winnaar van de Eurojackpot van 120 miljoen euro zich na drie dagen gemeld. De winnaar had zijn lot in een lade gelegd en had het pas zondag durven controleren. Dat meldt de Deense nationale loterij Danske Spil maandag.