Zo vocht The Crown-actrice Emma Corrin voor haar droom

Ze lijkt uit het niets gekomen te zijn: Emma Corrin als prinses Diana in The Crown. Haar acteer-cv is kort en het is haar opvallende gelijkenis met lady Di die haar tijdens een aanvankelijke assisterende klus op de set, plotseling de rol van het zo geliefde lid van het Britse koningshuis opleverde. Toch mag je haar geen geluksvogel noemen: Emma Corrin heeft wel degelijk een lange weg afgelegd tot haar doorbraak.