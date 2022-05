Shanghai past strikte lockdownmaatregelen aan

Delen van de stad die al twee weken geen besmettingen hebben gemeld krijgen dan de status laag-risico. Stadsdelen die meer dan tien besmettingen hebben of twee clusters van infecties vallen in de categorie hoog-risico.

Na 31 mei moet het systeem in werking treden. Er was al aangekondigd dat Shanghai rond midden tot eind juni weer terug naar normaal zou gaan, ook voor de productie in de stad. Dat is bijgesteld, eerder was het nog vanaf begin juni. Het openbaar vervoer is zondag ook weer deels opgestart in de miljoenenstad.

Bewoners van de stad die zich dan in de hoge en medium-risico-gebieden bevinden mogen hun huizen niet meer uit en moeten zich elke dag gedurende twee weken laten testen, aldus een plaatsvervangend hoofd van de gezondheidscommissie van de stad.