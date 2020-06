Joran van der Sloot spreekt vanuit Peruaanse cel

Ⓒ DE TELEGRAAF

Juliaca - Dit is een reportage uit februari 2016 Hij oogt vermagerd, maar niet ongezond. De pikdonkere, haast berekenende ogen zijn er nog steeds, maar staan dof. Een dikke pullover biedt hem bescherming tegen de venijnige kou in de kamer van de gevangenisdirecteur. Hoe het gaat, is de voor de hand liggende eerste vraag aan Joran van der Sloot (28). "Het kon beter", grijnst de man, die vanwege zijn wandaden nog altijd door velen wordt gehaat. "Zoals je ziet zit ik niet in het paradijs."