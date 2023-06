Huis in Utrechtse Overvecht beschoten: twee kinderen lagen te slapen

Ⓒ google Streetview

UTRECHT - Drie tot vijf mensen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag geschoten op een woning aan de Berezinadreef in de Utrechtse wijk Overvecht. In het huis lagen een moeder en haar twee kinderen te slapen. Niemand is gewond geraakt. De daders zijn gevlucht.