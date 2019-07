Mens liep eerder rond in Europa dan gedacht

Wetenschappers van universiteiten in het Duitse Tübingen en Athene onderzochten de schedel die al in de jaren zeventig in een grot werd gevonden. Vanwege de vorm is de schedel volgens de wetenschappers afkomstig van een vroege homo sapiens. De wetenschappers hanteren wel een voorbehoud. Omdat er alleen brokstukken van de schedel zijn, is de gebruikte dateringsmethode omstreden en nogal eens fout gebleken.

De oudste resten van de moderne mens zijn gevonden in Marokko en zijn 300.000 jaar oud. Die vondst werd vorig jaar bekendgemaakt en stelde ook het bestaan van de mens in Afrika bij. De oudste resten tot dan toe waren namelijk 195.000 jaar oud en werden ontdekt in Ethiopië.

Bekijk ook: Neanderthalers waren kunstenaars

Bekijk ook: Oermensje tart theorieën