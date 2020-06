Protesten en arrestaties bij heropening vliegveld Orly

Twee brandweerwagens aan weerszijden van het toestel bespoten het vliegtuig met waterbogen, toen deze richting de startbaan taxiede. Maar later gingen de activisten van Extinction Rebellion de landingsbaan op, staken fakkels aan en ketenden zich vast aan fietsen om te protesteren tegen de redding van de luchtvaartindustrie die financieel zwaar getroffen is door de coronacrisis.

De activisten toonden spandoeken met de tekst „laten we de levenden en niet de vliegtuigen redden” en ”15 miljard om de ramp nieuw leven in te blazen.” 15 miljard euro is het bedrag dat de Franse overheid uitgeeft om de luchtvaartsector in het land te redden.

Bekijk ook: Piloten moeten zeker 20 procent salaris inleveren