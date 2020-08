Regionale hittegolf in Zuid-Nederland een feit

Daarmee is het volgens Weer.nl de 5e dag op rij met een temperatuur boven de 25 graden. Omdat de temperatuur ook al op 3 dagen boven de 30 graden is gestegen, is er sprake van een regionale hittegolf. Het is daarmee de tweede hittegolf van dit jaar, in het zuidoosten lukte dit in juni ook al. Pas als vandaag ook in De Bilt de 25 graden wordt bereikt, is sprake van een officiële landelijke hittegolf.

De regionale hittegolf begon woensdag. Toen werd het in grote delen van het land al meer dan 25 graden en in het zuidoosten steeg de temperatuur lokaal naar 30 graden. Donderdag werd het op meer plekken tropisch warm. Het warmst werd het die dag in Arcen met 32,6 graden. Vrijdag deed de temperatuur er nog een schepje boven op met 35,3 in Arcen, in de rest van het land werd het op veel plekken meer dan 33 graden. Ook zaterdag was het weer ronduit heet met in het Limburgse Arcen 37,0 graden.

De regionale hittegolf kan tot en met het komende weekend doorgaan.