SP-conflict escaleert verder: tientallen leden uit partij gegooid

Onder meer kandidaat-voorzitter Tijs Hardam en kandidaat-secretaris Michel Eggermont (tevens Statenlid in Utrecht) zijn geroyeerd. Ook Floris Boudens, de beoogde lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, is uit de partij gezet. Geroyeerden spreken op sociale media van een ’schimmige zuivering’ en een ’heksenjacht’.

De reeks royementen is de voorlopige climax van een al langer lopend conflict binnen de partij. Dat begon in de jongerentak Rood. De SP royeerde een aantal leden die in het bestuur van de jongeren wilden en betitelde hen als ’zolderkamercommunisten’, omdat ze ook lid waren van het Communistisch Platform of het Marxistisch Forum. Dat zijn volgens de SP ook politieke partijen, en volgens de interne regels mogen SP-leden geen lid zijn van een andere partij.

Jongerenclub

Nadat de geroyeerde SP’ers toch in het Rood-bestuur werden gekozen, liep de discussie dusdanig uit de hand dat de banden met de jongerentak werden doorgesneden. En SP’ers die lid bleven van Rood of het Marxistisch Forum kregen onlangs de keuze tussen het opzeggen van die lidmaatschappen of een royement.

„Een aantal leden heeft laten weten dat zij die activiteiten niet willen staken en daarmee niet kiezen voor de SP”, zegt een woordvoerder van de partij. „Volgens onze democratisch door de leden vastgestelde statuten zijn zij daarom uitgeschreven als lid van de SP.” Het gaat volgens de woordvoerder over ongeveer dertig mensen.

’Verraad’

Maar Boudens vindt het ’illegitiem’ dat hij en anderen moeten kiezen: „Rood is geen politieke partij.” Hij baalt van de ’escalatie op escalatie’, maar wil geen afstand nemen van Rood, dat inmiddels zelfstandig, los van de SP, verder is gegaan. „Het voelt als verraad richting mijn kameraden om mijn Rood-lidmaatschap op te zeggen om mijn positie te redden.”

Bekijk ook: SP breekt definitief met jongerentak Rood

Bekijk ook: SP houdt geldkraan naar eigen jongerenpartij dicht

Met dat laatste doelt Boudens op zijn positie als lijsttrekker voor de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. Hij zegt dat gewoon te willen blijven: „Dat is wel het plan van onze afdeling. We pikken dit niet, en hebben afgesproken dat iedereen gewoon in zijn functie blijft.” Hij heeft ook geen goed woord over voor het royeren van de kandidaat-bestuursleden: „De oppositie wordt eruit gegooid.”

Volgens de SP kan er geen sprake van zijn dat Boudens en anderen lokaal kandidaat voor de partij kunnen blijven. „De uitvoering van dit besluit van de partijraad betekent automatisch ook wat voor de kandidatuur van een aantal (niet-voorgedragen) kandidaten voor de verkiezing van het partijbestuur. Omdat je natuurlijk lid moet zijn van de SP om verkiesbaar te zijn voor het partijbestuur of om op een lokale kieslijst te staan voor de SP, zijn zij niet langer verkiesbaar.”