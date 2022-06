Vliegtuigje neergestort in Calandkanaal

De veiligheidsregio werd rond 18.50 uur gealarmeerd over de mogelijke crash, maar het is onduidelijk hoeveel tijd er zat tussen de crash en het moment van de melding. Rond 21.00 uur werd volgens de woordvoerder overgegaan tot bergen, omdat "redelijkerwijs te verwachten was" dat de slachtoffers niet meer leven.

Ter plekke zijn brokstukken aangetroffen met daarop het registratienummer van een kleiner soort vliegtuig. Van welk type is nog niet bekend. Wel is bekend dat het toestel eerder op de dag was opgestegen uit Oost-Duitsland en onderweg was naar Frankrijk.

Er zijn op de plaats van het ongeval kledingstukken gevonden. Ook is er een oliespoor zichtbaar.

Ⓒ VR Press

Hulpdiensten zoals de kustwacht, de brandweer en de politie zijn met divers materieel in het water op zoek naar het wrak, met name naar de romp van het vliegtuig met daarin de inzittenden. Doordat er veel scheepvaart en stroming in het zoekgebied is, bevinden resten van het wrak zich op meerdere plaatsen, wat de zoektocht bemoeilijkt.

Volgens de woordvoerder wordt de berging voorlopig nog niet gestaakt. Vermoedelijk wordt ook in de nacht van zondag op maandag doorgezocht. Hierbij wordt onder meer een onderwaterdrone met sonar gebruikt. Ook zijn beroepsduikers ingezet om tot op 24 meter diepte te zoeken. Er is ook een helikopter ingezet.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldde zondagavond naar het Rotterdamse havengebied te gaan voor een verkennend onderzoek naar de situatie. Het werk van deze raad is onderzoek doen naar de achterliggende oorzaak van voorvallen.