Na 23 april nog maximaal 220 mensen op asielboot in Velsen

De mensen die mogen blijven hebben de afgelopen tijd binding opgebouwd met Velsen, zoals gezinnen met schoolgaande kinderen en mensen die een opleiding volgen. Komende dinsdag maakt het gemeentebestuur het besluit officieel bekend, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De afgelopen maanden is door uitstroom het aantal mensen teruggelopen tot naar schatting 900, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). „Waar de bijna 700 mensen die uit Velsen moeten vertrekken naar toe gaan, is nog niet bekend. Achter de schermen wordt door het COA hard gewerkt om een nieuwe opvangplek voor hen.”

Het besluit van Velsen komt na raadpleging van omwonenden. Daaruit bleek dat 59 procent van de ondervraagden negatief staat tegenover langer blijven van het opvangschip. Dat was volgens het college van burgemeester en wethouders „een heldere uitkomst.”

Het gemeentebestuur van Velsen had eerder deze maand al te kennen gegeven in de toekomst een klein zeecruiseschip of een riviercruiseboot te gebruiken als opvanglocatie voor de vluchtelingen die in Velsen blijven. Een geschikte locatie hiervoor is nog niet gevonden.

In september vorig jaar besloot de gemeenteraad dat het zeecruiseschip Silja Europa een half jaar duizend asielzoekers een onderkomen zou bieden. Er is in Nederland nog altijd een dreigend tekort aan plekken om asielzoekers onder te brengen. Zo moesten mensen vorig jaar regelmatig buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.