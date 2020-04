Geen afstand passagiers Amsterdamse pontjes

In een video op de website van het Noordhollands Dagblad is te zien dat aan beide kanten van het IJ voetgangers, fietsers en scooterrijders in het zonnige weer staan te dringen en opeengepakt de pont op en af gaan. Wanneer het vrijdagochtend gepubliceerde filmpje is gemaakt, is niet duidelijk maar aan de passagierstellers van het GVB is te zien dat het recent is.

„Wij zijn niet bevoegd om de 1,5 meterregel te handhaven”, reageert een woordvoerder van het GVB op de beelden. „Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om een afweging te maken of de reis noodzakelijk is en of het beter is om die op een ander tijdstip te maken als het minder druk is.” De woordvoerder roept passagiers op om de tijd te nemen en elkaar de ruimte te geven

De woordvoerder wijst erop dat passagierstellers van het GVB bij het aan en van boord gaan, bijhouden of er niet teveel passagiers op de pont stappen. „Maar of de mensen aan boord afstand van elkaar houden is hun verantwoordelijkheid. Ook mogen we wettelijk gezien geen reizigers weigeren omdat we als GVB een vervoersplicht hebben.”