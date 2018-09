Acht doden na aanval met messen in Xinjiang

De steekpartij speelde zich af in de stad Hotan. Over de achtergrond en precieze omstandigheden was verder niets bekend. Ook over de identiteit van de aanvallers werd niets gezegd. In Xinjiang bestaan al langer spanningen tussen Chinezen en islamitische Oeigoeren.

Veel Oeigoeren klagen over onderdrukking. De Chinese overheid treedt hard op tegen separatisten en terroristen. Het vroegere Oost-Turkestan werd na de communistische machtsovername in 1949 bij de Volksrepubliek ingelijfd.