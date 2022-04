Meisje (2) valt uit rijdende auto en overlijdt

De politie laat weten een onderzoek in te stellen naar het ongeluk. Uit dat onderzoek moet ook blijken hoe het kindje uit de auto kon vallen. Ook de rol van de ouders, die tijdens het ongeluk allebei in de auto zaten, zal worden onderzocht. „Als je zo’n klein kind hebt, raden we je ten zeerste aan, en ben je wettelijk verplicht om je kind in een autostoeltje te zetten en ervoor te zorgen dat ze goed vastzit”, zegt politiewoordvoerder Kerby Duncan over de zaak tegen The Sun.

Het kleine meisje werd met spoed naar een nabijgelegen tankstation gebracht voor hulp, maar kon niet meer worden gered.

De bestuurder van de auto die het kindje aanreed wordt niet aangeklaagd.