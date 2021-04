Vrouw komt in Thames terecht en wordt gered, ’redder’ sterft

Nadat de vrouw in hartje Londen in het water terechtkwam, sprongen twee ooggetuigen haar achterna. De Kustwacht kon een van hen én de vrouw uit het water tillen. Naar de tweede anonieme held is de hele nacht gezocht, zonder resultaat.

„Helaas is na een extensieve zoektocht met politiehelikopters, de mariene en agenten op de kade gezocht, maar werd de vermiste man niet gelokaliseerd. Om 06.00 uur is een lichaam gevonden waarbij we denken dat het deze persoon betreft”, laat een politiewoordvoerder weten.

Scholier

Pijnlijk genoeg staat het incident niet op zich; eerder deze week dook een vrouw in het koude, wilde water van de Thames om een 13-jarige jongen te redden. Die was in het water gevallen.

De vrouw hoorde geschreeuw. Het bleek een jongen, keurig in uniform gestoken, die onderweg naar school uit de bus was gestapt en in de rivier belandde, schreef de schooldirecteur aan ouders, aldus de Daily Mail. Er zou een handgeschreven briefje zijn gevonden ter plaatse.

De vrouw die in het water sprong, vond enkel zijn uniform en een schooltas terug. Zij kwam ongedeerd aan op de kade.

Boosheid

Op sociale media is boosheid over de veiligheidsmaatregelen rond de Thames. Over beide incidenten wordt gespeculeerd dat het in eerste instantie om een zelfmoordpoging ging. De politie heeft dat niet bevestigd.