Hoofdredacteur Gaykrant opgepakt

Zijn aanhouding is tegenover De Telegraaf bevestigd door Paul Hofman, die de taak van hoofdredacteur bij het belangrijke en ook grootste medium voor de LHBTI+-gemeenschap heeft overgenomen. ,,Er is sprake van een verdenking van een misdrijf, ja”, bevestigt hij. ,,Maar inhoudelijk kan ik niets erover zeggen. Meer weet ik niet. Maar we zijn heel erg geschrokken.”

De raadsman van Prummel, strafrechtadvocaat Justin Kötter, wil de arrestatie van zijn cliënt bevestigen noch ontkennen. ,,Ik doe überhaupt geen uitlatingen, ook niet hierover”, zegt hij in een korte reactie. De telefoon van Prummel zelf stond maandagochtend uit.

Prummel zou vorige week zondag zijn aangehouden. De Gaykrant, dat eind 2017 onder zijn leiding een nieuwe start maakte, heeft op zijn website inmiddels een verklaring gezet. Daar staat dat Prummel wegens ‘persoonlijke omstandigheden’ zijn functie heeft neergelegd.