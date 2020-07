’Hoofdredacteur Gaykrant opgepakt om zedendelict’

Zijn aanhouding is tegenover De Telegraaf bevestigd door Paul Hofman, die de taak van hoofdredacteur bij het belangrijke en ook grootste medium voor de LHBTI+-gemeenschap heeft overgenomen. ,,Er is sprake van een verdenking van een misdrijf, ja”, bevestigt hij. ,,Maar inhoudelijk kan ik niets erover zeggen. Meer weet ik niet. Maar we zijn heel erg geschrokken.”

Zedengerelateerd

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Amsterdam laat weten niet in te kunnen gaan op namen. ,,We kunnen wel melden dat een 44-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van een zedengerelateerd misdrijf”, laat hij weten tegenover De Telegraaf. ,,Deze persoon is woensdag voorgekomen en zijn voorarrest is met veertien dagen verlengd.”

Volgende week maandag moet hij wederom verschijnen voor de raadkamer, dan gaat de rechter bekijken of zijn voorlopige hechtenis opnieuw moet worden verlengd.

De raadsman van P. is strafrechtadvocaat Justin Kötter. Die wil de arrestatie van zijn cliënt bevestigen noch ontkennen. ,,Ik doe überhaupt geen uitlatingen, ook niet hierover”, zegt hij in een korte reactie.

Kötter houdt zich bij Dekens en Pijnenburg Strafrechtadvocaten bezig met strafzaken en familiezaken. Hij richt zich vooral op omvangrijke en complexe strafzaken waarin zijn cliënten onder andere worden verdacht van zedendelicten, geweldsdelicten en levensdelicten.

De telefoon van P. zelf stond maandagochtend uit, er was meteen een voicemail te horen. Hij is vorige week zondag aangehouden.

De Gaykrant, die eind 2017 onder zijn leiding een nieuwe start maakte, heeft op zijn website inmiddels een verklaring gezet. Daar staat dat P. wegens ‘persoonlijke omstandigheden’ zijn functie heeft neergelegd.

Op de pagina’s waar de medewerkers van de Gaykrant worden genoemd is het profiel van P. sinds maandagochtend verwijderd. Ook andere pagina’s die naar hem verwijzen zijn inmiddels weggehaald.

