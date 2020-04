Is Vlaamse kasteelheer vermoord door terror-zoon?

Landgoed Hoog Mosscher, waar de man des huizes in een plas bloed lag. Ⓒ Google Maps

Kortrijk - De Vlaamse justitie verwacht dat de Belgische kasteelheer Frans Debaillie op 90-jarige leeftijd is vermoord door zijn bloedeigen zoon. Terwijl Debaillie sr. een gewaardeerde arts was, wordt junior, oud-wereldkampioen bodybuilden, al jaren gevreesd in Kortrijk. Deze ’Tom Spier’ sloeg ooit een man in coma en liep al ontelbare veroordelingen op.