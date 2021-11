Overleden persoon in zee Scheveningen, zoektocht naar ’man in zwembroek’

Dat bevestigen woordvoerders van politie, brandweer en de Kustwacht aan De Telegraaf.

Omstanders hebben het lichaam uit het water gehaald en hebben nog geprobeerd te reanimeren. De hulpdiensten namen later de reanimatie over, maar het mocht niet baten.

De identiteit van de overledene is nog niet bekend.

Man in zwembroek

Al snel bleek dat er een tweede persoon werd gezien, volgens omstanders ’een man in een zandkleurige zwembroek’. „Verschillende mensen hebben hem gezien. Niemand kon met zekerheid zeggen of hij het water was ingegaan, maar we hebben met meerdere eenheden gezocht: vanaf het strand, in het water door de KNRM Scheveningen, met een vliegtuig, en een patrouilleschip”, vertelt een woordvoerder van de Kustwacht.

Op foto’s is te zien dat de hulpdiensten het water zijn ingegaan en in de branding zochten.

„Het was meer voor de zekerheid”, vult een politiewoordvoerder aan. „We wilden uitsluiten dat er iemand in het water was.” Er werd niemand aangetroffen. Hulpdiensten gaan uit van loos alarm. De politie doet nog onderzoek.