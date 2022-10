Weer schokkende dood in Frankrijk Twaalfjarig kind in Marseille dood teruggevonden met steekwonden

Politie-onderzoek op plaats delict bij Marseille in het zuiden van Frankrijk. Ⓒ ANP / AFP

MARSEILLE - Een twaalfjarig kind is zaterdag dood teruggevonden in de Franse stad Marseille. Het kind was sinds vrijdag verdwenen. Het lichaam bevond zich aan de oever van de rivier Huveaune en vertoonde steekwonden, meldden de autoriteiten.