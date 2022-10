Raad van State: onder water zetten Hedwigepolder kan definitief doorgaan

De voormalige eigenaar van de polder, Gery De Cloedt, probeerde het onder water zetten van de landbouwgronden op het laatste moment te verhinderen door de Vlaamse PFAS-crisis in te zetten. Volgens De Cloedt was de rechter tot een andere uitspraak gekomen als destijds duidelijk was geweest dat met PFAS vervuild water uit de Westerschelde de polder in zou stromen.

Maar de Raad van State wil een eerdere uitspraak uit 2014 niet herzien. Volgens de hoogste bestuursrechter had De Cloedt ’redelijkerwijs bekend kunnen zijn’ met PFAS-verontreiniging in de Westerschelde. „Uit rapporten en publicaties van vóór de uitspraak van 2014 blijkt dat er toen al metingen en analyses waren naar PFAS in de Westerschelde waarbij hoge gehaltes waren geconstateerd”, aldus de Raad van State.

De gang naar de Raad van State was een laatste juridische poging om de ontpoldering te voorkomen. Ter plaatse zijn de graafmachines al bezig met het slopen van de dijken.

Spanningen

De Hedwigepolder zorgde jarenlang voor stevige spanningen tussen Nederland en België. Om de haven van Antwerpen te kunnen laten groeien, hebben onze zuiderburen de polder nodig als natuurcompensatie. Dat hangt samen met Europese regeltjes.

De laatste maanden kreeg het protest tegen ontpoldering een nieuw leven door alarmerende berichten over schadelijke PFAS-lozingen door het bedrijf 3M in het Antwerpse havengebied. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen. Sommige stoffen kunnen kankerverwekkend zijn. Omwonenden van 3M krijgen gratis bloedonderzoek aangeboden.

Het kabinet liet eerder al weten geen reden te zien om de ontpoldering te stoppen. Voor vis en andere lekkernijen uit de Westerschelde geldt vanwege het vervuilde water al langer het advies om er ’zo min mogelijk’ van te eten.