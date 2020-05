Duitse kleuterleidster (25) opgepakt na verdachte dood 3-jarig meisje

Het kind stopte in een kinderdagverblijf in Viersen, vlak bij Venlo, op 21 april plots met ademen. Het werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op 29 april schakelde het ziekenhuis de politie in. Op 4 mei overleed het kind.

Op 19 mei arresteerde de politie de kleuterleidster, die een dag later aan de Duitse rechter-commissaris werd voorgeleid en sindsdien in voorarrest zit.

Uit onderzoek bleek volgens de politie dat het kind door invloeden van buitenaf gestorven is en geen natuurlijke dood stierf.

Politie en OM willen in het belang van het onderzoek geen nadere mededelingen doen.