Verdachte straatrovers met vermoedelijke buit op camera betrapt in trein

De beelden zijn afkomstig van een beveiligingscamera in de trein naar Groningen. Te zien is hoe de verdachten, twee mannen, een telefoon en een portemonnee bekijken. Dit is de vermoedelijke buit van de straatroof.

Bedreigd met mes

De roof vond 27 mei rond 23.00 uur plaats in Grijpskerk, toen het slachtoffer, een man, van het treinstation naar huis liep. Een van de verdachten, die hem tegemoet liepen, probeerde de man te omhelzen en ondertussen diens portemonnee af te pakken.

Het slachtoffer deed een poging aan de omhelzing te ontsnappen, maar werd vervolgens bedreigd met een mes, op de grond geduwd en geschopt. Daarbij werden ook zijn telefoon en portemonnee afgepakt.

Daarna vluchtten de verdachten richting station om in de trein richting Groningen te stappen.

De politie roept mensen die de verdachten herkennen op zich te melden.